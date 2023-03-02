В Нидерландах местные жители добились выселения почетного консула РФ

Почетный консул России в нидерландских провинциях Брабант и Лимбург Константин ван Флотен объявил о выезде из своей резиденции - замок Страйтаген в Ландграафе на юге страны, где находился только с начала февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на De Volkskrant.

Ранее ван Флотен работал в Маастрихте, но вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в интервью местным СМИ назвал российскую агрессию "миротворческой миссией". После этого консульство было разгромлено активистами, а против ван Флотена выступали украинские беженцы в Маастрихте.

В феврале 2023 года знакомый российского почетного консула, художник Александр Таратинов, который имеет гражданство России и Нидерландов, предложил тому разместить консульство в своем замке в Ландграафе.

В электронном письме к ван Флотена, имеющемся в распоряжении De Volkskrant, Таратинов отметил, что считает важным "даже во время войны" налаживание отношений между Россией и Нидерландами, и что в своем замке он хочет предложить людям "место, где они смогут поговорить друг с другом".

Несмотря на то, что на прошлой неделе нескольким российским дипломатам было приказано покинуть Нидерланды, а российское торговое представительство в Амстердаме также было закрыто, министерство иностранных дел Нидерландов официально дало разрешение на переезд консульства в Ландграаф.

Но ван Флотен после того заявил, что владельца замка "шантажируют", и поэтому он пока будет выполнять свою работу "онлайн". Однако, согласно Венской конвенции, которая регулирует дипломатические отношения между странами, почетный консул должен также иметь физический адрес.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, Таратинов пожаловался на угрозы со стороны неизвестных разгромить имение, а в мэрию Ландграафа поступили жалобы со стороны местных жителей и отдельных политических сил. В конце концов, по словам Таратинова, "российский посол решил, что консульство больше не базируется в замке".

70-летний Константин ван Флотен владел ресторанным бизнесом в России. Как отмечает De Volkskrant, ранее он хвастался письменной благодарностью от Путина, а также распорядился называть себя бароном после того, как приобрел дворянский титул в Хорватии.

Сейчас ван Флотен живет в Бельгии, где владеет замком в Синт-Трейдене вблизи границы с Нидерландами.