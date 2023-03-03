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Сумщина: враг обстрелял 10 громад, есть разрушения

"Украинская правда"Пятница, 3 марта 2023, 00:13
Руины в Сумской области. Иллюстративное фото из открытых источников

В течение 2 марта россияне совершили обстрелы 10 территориальных громад Сумской области – Новослободской, Хотинской, Белопольской, Великописаревской, Середино-Будской, Эсманьской, Зноб-Новгородской, Миропольской, Краснопольской, Шалыгинской. Зафиксировано 177 "прилетов" из минометов, ствольной артиллерии, САУ, РСЗО, есть разрушения.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: Середино-Будская громада: в результате минометного обстрела с 7.45 до 8.15 утра (9 "прилетов") в с. Рожковичи повреждены 2 частных дома.

Эсманская громада: из-за обстрела предварительно из ствольной артиллерии (4 "прилета" в 10.30) повреждены ЛЭП и частные дома в с. Студенок. Также в с. Уланово в результате обстрела РСЗО в 15.45 произошло возгорание жилого дома.

Хотинская громада: из-за обстрела из САУ около 11.40 (4 "прилета") повреждено офисное помещение агрофирмы и помещение для хранения дров в с. Кондратовка.

Зноб-Новгородская громада: в результате обстрела из ствольной артиллерии вблизи с. Нововасильевка в 11.50 (10 "прилетов") повреждена высоковольтная линия.

Новослободская громада: из-за обстрела в 13.57 предварительно из ствольной артиллерии в с. Бояро-Лежачи (7 "прилетов") повреждены 3 частных дома.

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Темы: обстрелСумская область
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