В США задержали двух человек за отправку авиатехники в РФ

В городе Канзас-Сити арестовали двух американцев, которых подозревают в отправке в Россию авиационных технологий.

Источник: представитель Министерства торговли США Мэтью Аксельрод, которого цитирует Reuters

Детали: Акселрод не назвал имен задержанных и не сообщил никаких подробностей.

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Чиновник лишь уточнил, что в этом деле Министерство торговли сотрудничает с ФБР и прокурорами Министерства юстиции.

Напомним: Ранее прокуратура США объявила обвинения 51-летнему Владиславу Осипову – гражданину России и Швейцарии – и 52-летнему британцу Ричарду Мастерсу за помощь в уклонении от санкций российскому олигарху Виктору Вексельбергу.