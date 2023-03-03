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С помощью мобильных ДНК-лабораторий погибших в Украине идентифицируют за несколько часов – СМИ

"Украинская правда"Пятница, 3 марта 2023, 04:24
Мобильная ДНК-лаборатория из Франции. Фото пресс-службы Офиса генпрокурора

Мобильные ДНК-лаборатории, которые использует Украина, позволяют сократить продолжительность процедуры по идентификации погибших на войне до нескольких часов.

Источник: британское медиа The Independent

Детали: Использование Украиной мобильных ДНК-лабораторий позволяет сделать прорыв в "науке на войне", пишет издание.

Такие лаборатории, говорится в публикации, позволяют за несколько минут изучить образцы ДНК погибшего человека. Если раньше идентификация тела могла длиться несколько лет, то благодаря мобильным лабораториям время, необходимое на установление личности, сократилось до нескольких часов.

Мобильные ДНК-лаборатории были предоставлены Украине западными донорами, включая правительство Франции и Фонд Уоррена Баффета. Они передвигаются по стране в полицейских фургонах.

The Independent отмечает, что до войны для обработки ДНК необходимо было отправлять образцы на запад Украины или за границу, что могло растянуть процесс идентификации на годы, однако благодаря мобильным лабораториям "результат может быть мгновенным".

"Раньше из-за огромного количества погибших была большая очередь на анализ ДНК в лабораториях, которые мы имели на западе Украины", – сообщил изданию Сергей Болвинов, начальник Главного следственного управления в Харьковской областной полиции.

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Но "это изменилось", рассказал он, добавив, что мобильные лаборатории могут обработать образцы ДНК всего за 100 минут.

Отмечается, что сейчас в Харьковской области расположено четыре такие лаборатории, одна из них – в Изюме.

Что этому предшествовало: В июле МИД Франции сообщил о передаче Украине мобильной лаборатории для экспресс-анализа ДНК в процессе расследования военных преступлений РФ.

Темы: войнаУкраина
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