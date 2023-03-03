Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

С помощью мобильных ДНК-лабораторий погибших в Украине идентифицируют за несколько часов – СМИ

"Украинская правда"Пятница, 3 марта 2023, 03:24
С помощью мобильных ДНК-лабораторий погибших в Украине идентифицируют за несколько часов – СМИ
Мобильная ДНК-лаборатория из Франции. Фото пресс-службы Офиса генпрокурора

Мобильные ДНК-лаборатории, которые использует Украина, позволяют сократить продолжительность процедуры по идентификации погибших на войне до нескольких часов.

Источник: британское медиа The Independent

Детали: Использование Украиной мобильных ДНК-лабораторий позволяет сделать прорыв в "науке на войне", пишет издание.

Реклама:

Такие лаборатории, говорится в публикации, позволяют за несколько минут изучить образцы ДНК погибшего человека. Если раньше идентификация тела могла длиться несколько лет, то благодаря мобильным лабораториям время, необходимое на установление личности, сократилось до нескольких часов.

Мобильные ДНК-лаборатории были предоставлены Украине западными донорами, включая правительство Франции и Фонд Уоррена Баффета. Они передвигаются по стране в полицейских фургонах.

The Independent отмечает, что до войны для обработки ДНК необходимо было отправлять образцы на запад Украины или за границу, что могло растянуть процесс идентификации на годы, однако благодаря мобильным лабораториям "результат может быть мгновенным".

ВИДЕО ДНЯ

"Раньше из-за огромного количества погибших была большая очередь на анализ ДНК в лабораториях, которые мы имели на западе Украины", – сообщил изданию Сергей Болвинов, начальник Главного следственного управления в Харьковской областной полиции.

Но "это изменилось", рассказал он, добавив, что мобильные лаборатории могут обработать образцы ДНК всего за 100 минут.

Отмечается, что сейчас в Харьковской области расположено четыре такие лаборатории, одна из них – в Изюме.

Что этому предшествовало: В июле МИД Франции сообщил о передаче Украине мобильной лаборатории для экспресс-анализа ДНК в процессе расследования военных преступлений РФ.

Темы: войнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 19 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
война
В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных
Атака дронов на Псков: ГУР подтвердил уничтожение 4 самолетов Ил-76, еще 2 повреждены
Сырский побывал на переднем крае: поставил задачу "дожать" Клещеевку
Последние новости
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
Все новости...
Реклама: