Госдума заставила российские компании 3 года хранить внутренние е-письма

Государственная дума РФ окончательно утвердила изменения в закон о связи, которыми предусматривается, что российские компании обязаны в течение 3 лет хранить на серверах внутреннюю переписку.

Детали: издание Радио Свобода

Детали: Сообщается, что закон касается голосовой информации, текстовых сообщений работников компаний, изображений, пересылаемых ими, аудио- видео- и других сообщений.

Компании будут обязаны предоставлять эту информацию органам, которые "осуществляют оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ".

В законе речь идет о компаниях с "внутренней информационной системой", а это, как правило, крупный бизнес, пишет издание.

Отмечается, что закон вступит в силу с 1 сентября этого года.