Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Госдума заставила российские компании 3 года хранить внутренние е-письма

"Украинская правда"Пятница, 3 марта 2023, 03:57
Госдума заставила российские компании 3 года хранить внутренние е-письма
Госдума РФ. ФОТО ASPI.COM.UA

Государственная дума РФ окончательно утвердила изменения в закон о связи, которыми предусматривается, что российские компании обязаны в течение 3 лет хранить на серверах внутреннюю переписку.

Детали: издание Радио Свобода

Детали: Сообщается, что закон касается голосовой информации, текстовых сообщений работников компаний, изображений, пересылаемых ими, аудио- видео- и других сообщений.

Реклама:

Компании будут обязаны предоставлять эту информацию органам, которые "осуществляют оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ".

В законе речь идет о компаниях с "внутренней информационной системой", а это, как правило, крупный бизнес, пишет издание.

Отмечается, что закон вступит в силу с 1 сентября этого года.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcиябизнесГосдума
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 19 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Росcия
Мэр Москвы заявил о сбитии БпЛА в Подмосковье
Пираты XXI века в Черном море. Что собой представляет ЧФ России и чего от него ждать
ISW проанализировал, для чего Кремль засекретил похороны Пригожина
Последние новости
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
Все новости...
Реклама: