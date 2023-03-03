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На Херсонщине 200 жителей села вывезли на "фильтрацию", в их дома заселяются оккупанты – Генштаб

"Украинская правда"Пятница, 3 марта 2023, 07:52
Российские оккупанты. Фото из открытых источников

Около 200 жителей села Боевое Херсонской области оккупанты вывезли для проведения так называемых фильтрационных мероприятий, в их дома расквартировывают российских наемников.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Представители так называемой оккупационной власти осуществляют давление на местное население с целью присвоения земельных участков. Большинство жителей населенного пункта Боевое Херсонской области отказались передавать свои частные участки на баланс местной оккупационной администрации.

По состоянию на 1 марта этого года около 200 человек из этого села вывезено в неизвестном направлении для проведения так называемых фильтрационных мероприятий, а в их дома расквартировывают российских наемников".

Детали: Также сообщается, что российские захватчики продолжают грабить население на временно захваченной территории Запорожской области.

В частности, говорится в сводке Генштаба, с начала февраля 2023 года российские наемники начали активно забирать автомобили у жителей, которые не получили российские паспорта.

Напомним: По данным Центра национального сопротивления, оккупационная так называемая администрация Запорожской области уже два месяца не выплачивает заработную плату бюджетникам.

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Темы: ГенштабХерсонская областьфильтрация
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