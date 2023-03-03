ВСУ разменяли четвертую сотню сбитых самолетов РФ – Генштаб
Пятница, 3 марта 2023, 08:12
За прошедшие сутки 2 марта Силы обороны уничтожили 765 оккупантов, сбили российский самолет и вертолет.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 151370 (+765) человек ликвидировано,
- танков - 3405 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 6673 (+15) ед,
- артиллерийских систем - 2402 (+4) ед,
- РСЗО - 484 (+4) ед,
- средства ПВО - 247 (+0) ед,
- самолетов - 301 (+1) ед,
- вертолетов - 289 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2061 (+3),
- крылатые ракеты - 873 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5281 (+17) ед,
- специальная техника - 230 (+0).
Данные уточняются.
ВИДЕО ДНЯ