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ВСУ разменяли четвертую сотню сбитых самолетов РФ – Генштаб

Валентина РоманенкоПятница, 3 марта 2023, 08:12
иллюстративное фото ВСУ

За прошедшие сутки 2 марта Силы обороны уничтожили 765 оккупантов, сбили российский самолет и вертолет.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 151370 (+765) человек ликвидировано,
  • танков - 3405 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 6673 (+15) ед,
  • артиллерийских систем - 2402 (+4) ед,
  • РСЗО - 484 (+4) ед,
  • средства ПВО - 247 (+0) ед,
  • самолетов - 301 (+1) ед,
  • вертолетов - 289 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2061 (+3),
  • крылатые ракеты - 873 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5281 (+17) ед,
  • специальная техника - 230 (+0).

Данные уточняются.

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Темы: войнаРосcия
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