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Подбитый танк РФ, который экспонируют в Вильнюсе, в шутку выставили на продажу

"Европейская правда"Пятница, 3 марта 2023, 07:28
Подбитый танк РФ, который экспонируют в Вильнюсе, в шутку выставили на продажу
скриншот

Подбитый в Украине российский Т-72, который экспонируется в Вильнюсе, в шутку выставили на продажу на местной онлайн-площадке, чтобы призвать литовцев к пожертвованиям в поддержку Украины.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Объявление появилось 2 марта на ресурсе Autoplius.lt. Автор предоставил размеры и год производства, а комплектацию танка дополнил стиральной машиной и туалетом, и добавил большое шутливое описание, сравнивая танк с автомобилем. "Была только одна дальняя поездка от Белгорода до Дмитровки. Танк не тонул, хотя переезжал одну реку... Багажника нет, но вещи можно перевозить сверху, так не раз пробовали...

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Просторный салон, хорошая звукоизоляция, ключей нет, не надо менять шины, никогда не получите штраф за парковку, потому что нет "дворников", за которые можно положить квитанцию. Кстати, всегда будет бесплатное место для стоянки в Вильнюсе на ул. Героев Украины (возле посольства РФ - ред.) - там гарантийный салон... Это эксклюзивное транспортное средство, привлекает внимание на дороге. Внимание женщин гарантировано - я едва запарковался в центре Вильнюса, как прибежали дамы пожилого возраста с красными гвоздиками", - шутит автор.

Контактным номером указали 1482 - благотворительный номер фонда поддержки Украины Blue/Yellow. Портал, где размещено объявление, дополнил его примечанием, что это способ перевести в поддержку Украины 5 евро.

Напомним, недавно в Литве завершили кампанию сбора средств на радиолокационные станции для Украины с результатом 14 млн евро.

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Темы: Литва
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