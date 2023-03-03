Шольц встретится с Байденом в пятницу, будут обсуждать помощь Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц, который в пятницу будет находиться в Вашингтоне, проведет переговоры с президентом США Джо Байденом о полномасштабной войне в Украине, а также трансатлантических отношениях и угрозе со стороны Китая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Американская сторона рассчитывает, что лидеры Германии и США проведут конфиденциальные переговоры в Белом доме, что даст возможность обоим мужчинам "сверить часы" в оценке событий на поле боя в Украине.

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"Оба лидера хотели, чтобы это была встреча на рабочем уровне, хотели, чтобы она была очень глубокой, сосредоточенной на вопросах Украины", - прокомментировал накануне журналистам высокопоставленный чиновник США на условиях анонимности.

Главной темой разговора Байдена и Шольца будет дополнительная военная поддержка Украины, которая готовится к новому российскому наступлению в ближайшие недели. В день визита Шольца Вашингтон должен объявить о новом пакете военной помощи Киеву - по данным Reuters, на сумму 400 миллионов долларов.

Также ожидается, что лидеры обсудят Китай, а именно возможность военной поддержки им России и шаги, которые союзники могут предпринять в ответ.

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Еще одной темой разговора канцлера Германии и президента США должны стать трансатлантические отношения, в частности американский Акт о снижении инфляции, который, как утверждает Европейский Союз, подрывает его конкурентоспособность и приводит к оттоку капитала из Европы в Штаты.

В середине февраля было анонсировано, что канцлер Германии Олаф Шольц встретится с президентом США Джо Байденом 3 марта в Вашингтоне. Это первый визит Шольца в Белый дом после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

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