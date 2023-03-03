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Британская разведка усомнилась в способности РФ использовать новые военные разработки в Украине

"Европейская правда"Пятница, 3 марта 2023, 07:59

Из-за технологических ограничений и западных санкций Россия, вероятно, не может использовать свои новые военные разработки в достаточных масштабах при ведении полномасштабной агрессии в Украине.

Об этом говорится в обзоре разведки министерства обороны Великобритании, на который ссылается "Европейская правда".

В обзоре упоминается, что несмотря на полномасштабную войну в Украине, российские оборонные компании продолжают демонстрировать свою продукцию на международных выставках вооружений. В частности, на одной из них был показан комплекс активной защиты (КАЗ) "Арена-E" для танков.

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"В рекламных материалах указано, что он "побеждает угрозы, которые являются наиболее опасными для бронетехники... если вы цените свою броню и экипаж, вам нужен КАЗ "Арена-E", - цитирует британская разведка.

Она одновременно отмечает, что никаких доказательств использования систем "Арена-Е" на российской технике в Украине, где она потеряла более 5000 бронемашин, нет.

"Это, вероятно, связано с неспособностью российской промышленности производить высокотехнологичные системы в больших масштабах; эта проблема обостряется под влиянием международных санкций", - констатируют там.

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Накануне минобороны Великобритании предсказало ухудшение условий для передвижения по местности в районе Бахмута, что вероятно может дать преимущество украинским защитникам.

Темы: война
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