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Оккупанты в Донецкой области за сутки убили 2 человека - ОВА

Станислав ПогориловПятница, 3 марта 2023, 09:04
Фото: Getty Images

Начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что от российских обстрелов в Донецкой области за минувшие сутки погибли 2 мирных жителей.

Источник: Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 2 марта россияне убили 2 жителей Донецкой области - в Великой Новоселке".

 

Детали: По его словам, это 5 человек в области получили ранения. Он добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьжертвывойна
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