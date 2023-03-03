Оккупанты в Донецкой области за сутки убили 2 человека - ОВА

Начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что от российских обстрелов в Донецкой области за минувшие сутки погибли 2 мирных жителей.

Источник: Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 2 марта россияне убили 2 жителей Донецкой области - в Великой Новоселке".

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Детали: По его словам, это 5 человек в области получили ранения. Он добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.