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Кулеба обсудил с Блинкеном встречу G20 и спецтрибунал для России

"Европейская правда"Пятница, 3 марта 2023, 10:43

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в пятницу провел телефонные переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кулеба написал в Twitter.

По словам министра, глава Госдепа США проинформировал его о своих дискуссиях на встрече министров иностранных дел стран "Группы двадцати" в Нью-Дели накануне.

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"Я подробно остановился на наших дальнейших шагах по созданию специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины: наше следующее большое обязательство - обеспечить привлечение к ответственности российского руководства. Скоординированные усилия являются ключевыми", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, в четверг в кулуарах министерской встречи "Группы двадцати" Энтони Блинкен провел разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым о договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений и войне в Украине. Эта встреча для них стала первой с января 2022 года.

При этом российские СМИ сообщили, что оба чиновника не встречались в кулуарах саммита, а говорили на ходу. На пресс-конференции Лаврова, которая состоялась после встречи G20, не было ни одного упоминания о разговоре с Блинкеном.

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Как сообщалось, министры иностранных дел G20 не смогли согласовать совместную итоговую декларацию на встрече в Индии из-за спора о войне в Украине.

Темы: Кулеба ДмитрийБлинкенG20Росcия
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