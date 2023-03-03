Кулеба обсудил с Блинкеном встречу G20 и спецтрибунал для России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в пятницу провел телефонные переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кулеба написал в Twitter.

По словам министра, глава Госдепа США проинформировал его о своих дискуссиях на встрече министров иностранных дел стран "Группы двадцати" в Нью-Дели накануне.

"Я подробно остановился на наших дальнейших шагах по созданию специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины: наше следующее большое обязательство - обеспечить привлечение к ответственности российского руководства. Скоординированные усилия являются ключевыми", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, в четверг в кулуарах министерской встречи "Группы двадцати" Энтони Блинкен провел разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым о договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений и войне в Украине. Эта встреча для них стала первой с января 2022 года.

При этом российские СМИ сообщили, что оба чиновника не встречались в кулуарах саммита, а говорили на ходу. На пресс-конференции Лаврова, которая состоялась после встречи G20, не было ни одного упоминания о разговоре с Блинкеном.

Как сообщалось, министры иностранных дел G20 не смогли согласовать совместную итоговую декларацию на встрече в Индии из-за спора о войне в Украине.