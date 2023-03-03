Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба обсудил с Блинкеном встречу G20 и спецтрибунал для России

"Европейская правда"Пятница, 3 марта 2023, 11:43

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в пятницу провел телефонные переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кулеба написал в Twitter.

По словам министра, глава Госдепа США проинформировал его о своих дискуссиях на встрече министров иностранных дел стран "Группы двадцати" в Нью-Дели накануне.

"Я подробно остановился на наших дальнейших шагах по созданию специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины: наше следующее большое обязательство - обеспечить привлечение к ответственности российского руководства. Скоординированные усилия являются ключевыми", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, в четверг в кулуарах министерской встречи "Группы двадцати" Энтони Блинкен провел разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым о договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений и войне в Украине. Эта встреча для них стала первой с января 2022 года.

При этом российские СМИ сообщили, что оба чиновника не встречались в кулуарах саммита, а говорили на ходу. На пресс-конференции Лаврова, которая состоялась после встречи G20, не было ни одного упоминания о разговоре с Блинкеном.

Как сообщалось, министры иностранных дел G20 не смогли согласовать совместную итоговую декларацию на встрече в Индии из-за спора о войне в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Кулеба ДмитрийБлинкенG20Росcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ГУР о награде блогеру: К задачам привлекаются люди разных профессий

Россияне попали в дом на Херсонщине, убили женщину и двух детей

видео, анонсСпецподразделение Kraken показало свой стрелковый арсенал и револьверные гранатометы

фото, видеоУкраина завоевала "золото" и "бронзу" в прыжках в высоту на Евро

видеоПригожин поразмышлял об отходе от Бахмута и падении фронта до границ России

фотоВ Польше подожгли автомобили скорой помощи, предназначенные для Украины

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба рассказал о пяти поражениях России и посоветовал "подавиться ракетами"
Институт изучения войны убежден в победе Украины – Кулеба
Украина не согласна минимум с одним пунктом "мирного плана" КНР – Кулеба
Последние новости
15:42
видеоМаруновые береты показали, как уничтожают дронами российскую технику
15:26
Ракетный удар РФ по Запорожью: что известно о погибшей семье с 8-месячным ребенком
15:12
"Мы чисты, как слеза": президент Сербии отрицает поставки боеприпасов Украине или России
14:57
Россия не будет иметь ресурсов вести агрессивную войну уже через три месяца - Буданов
14:29
С сентября 2023-го УГКЦ переходит на новый календарь: как изменятся даты праздников
14:21
"Укрэнерго" планирует до 15 марта завершить восстановление надежного электроснабжения Одещины
14:10
ГУР о награде блогеру: К задачам привлекаются люди разных профессий
13:56
ЕС готовит миссию для укрепления сектора безопасности Молдовы, она может заработать летом - СМИ
13:39
Россияне попали в дом на Херсонщине, убили женщину и двух детей
13:17
фотоСпасатели показали, как выглядит заснеженная качеля на вершине Карпат
Все новости...