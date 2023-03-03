В ОП прокомментировали российские "хлопки": Потеря контроля внутри России
Пятница, 3 марта 2023, 12:16
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк уверяет, что Украина не причастна к внутренним конфликтам в Российской Федерации.
Источник: Подоляк в Twitter
Прямая речь: "Взрывы на критических объектах; неизвестные дроны, атакующие российские регионы; столкновения бандформирований; партизаны, которые атакуют населенные пункты, - все это прямые последствия потери контроля внутри России. И все это следствие войны...
Украина к внутренним конфликтам в Рф не имеет отношения".
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