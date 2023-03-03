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В селе Томарино на Херсонщине оккупанты убили тракториста

Елена РощинаПятница, 3 марта 2023, 12:17

3 марта российские захватчики атаковали свободные территории Херсонской области: вблизи села Томарино убили тракториста, в селе Казацкое ранили двух человек, а также ранили женщину в Херсоне. 

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "Оккупанты атаковали Херсонскую область. Из-за вражеских ударов есть погибший и раненые мирные жители". 

Детали: Вблизи села Томарино Бериславского района россияне обстреляли тракториста. 33-летнего пострадавшего доставили в ближайшее медучреждение военные. Однако врачи не смогли ничего сделать, только констатировали смерть. Ранения, полученные из-за российского обстрела, оказались слишком тяжелыми. 

Также враг снова атаковал село Казацкое Каховского района. Два человека получили ранения, сейчас медики оказывают им необходимую помощь.

Кроме того, в пятницу в Херсоне осколок вражеского снаряда травмировал работницу одного из предприятий. 48-летняя женщина была на рабочем месте, когда начался артобстрел. Услышав взрывы, она хотела выбежать из здания, чтобы спуститься в подвал, но не успела – получила ранение ноги. Пострадавшую госпитализировали.

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Темы: Херсонская областьвойна
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