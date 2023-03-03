Оккупанты бьют по жилым кварталам Донетчины, атаковали гуманитарный пункт на Херсонщине - ОВА

За прошедшие сутки российские захватчики атаковали с беспилотника пункт выдачи гуманитарной помощи на Херсонщине, не прекращали обстрелы Донецкой области - удары наносились из артиллерии, РСЗО "Град", минометов, танков, был нанесен авиаудар ракетой Х-59.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Херсонщина: россияне атаковали пункт выдачи гуманитарной помощи на Херсонщине. Ранены мирные люди. В село Казацкое Каховского района приехали волонтеры международной организации, чтобы раздать местным жителям овощные наборы. Во время разгрузки гуманитарной помощи российские оккупанты запустили беспилотник. Он сбросил взрывчатку на мирных людей, которые пришли получить овощи. Из-за подлой вражеской атаки ранения получили 9 гражданских, среди них - ученик 10 класса. 16-летний подросток получил огнестрельные ранения правого бедра. Всех пострадавших эвакуировали местные жители в Бериславскую больницу, где им сейчас оказывают медицинскую помощь. Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь.

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Также военные РФ обстреляли поселок Белозерка в Херсонской области из артиллерии. Есть двое пострадавших.

В районе Ивановки в Бериславском районе в лесополосе подорвался 45-летний мужчина. Пострадавший получил минно-взрывную травму, контузию и раны лица.

Всего за сутки противник совершил по области - 65 обстрелов, в т.ч. 4 - по г. Херсон (минометные, РСЗО, артиллерийские, танковые, БПЛА). В г. Херсон врагом попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома.

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В области раненых 17 (из них 1 ребенок), погибших - один человек.

С деоккупированных территорий Херсонщины эвакуировали 75 человек, из них 10 - дети.

Донетчина: за прошедшие сутки враг совершил 45 обстрелов из артиллерии, РСЗО "Град", минометов, танков, нанес авиаудар ракетой Х-59. Обстреляны жилые сектора с.Зоряное, с.Северное, с.Ласточкино, Бахмут, Красногоровка, пгт Великая Новоселка, с.Богоявленка, с.Орловка, Железное, с.Григорьевка, Константиновка, с.Иванополье, с. Каменка, с.Красногоровка, а также - Авдеевка (жилой сектор, окрестности, ЧАО "АКХЗ", промышленная зона), с.Карловка - 2 (водохранилище), пгт Кураховка (территория промышленного предприятия).

Повреждено 39 гражданских объектов (28 жилых домов, в т.ч. 19 - многоквартирных),

5 хозяйственных построек, железнодорожный вагон, 3 железнодорожные пути, газопровод, помещения промышленного предприятия).

Утром - авиаракетные обстрелы с.Северное и с.Тоненькое Очеретинской ТГ, прямое попадание и разрушение многоквартирного дома в Тоненьком, повреждение окружающих домов в центре поселка. Предварительно - без жертв.

Также утром состоялся авиаракетный обстрел Авдеевки; обстрел из РСЗО "Град", попадание по жилой и промышленной зонам города.

Информация о повреждениях, разрушениях и пострадавших устанавливается.

По линии обороны вокруг города обстрелы продолжались почти всю ночь, штурмовые действия на направлениях Красногоровки, Веселого, Каменки, Опытного, Водяного, Первомайского и Невельского.

Утром - артобстрел с.Красногоровка Очеретинской ТГ, попадание по территории села. Детали устанавливаются.

На Донетчине: 2 погибших, 5 раненых за сутки.

Черниговщина: за минувшие сутки - 8 обстрелов, из них 2 - ночью. Россияне из артиллерии, минометов, САУ обстреляли Новгород-Северский, Корюковский районы. Повреждены гражданское авто, 2 жилых дома, несколько хозяйственных сооружений. Последствия уточняются.

Сумщина: вчера в течение дня россияне совершили обстрелы 10 территориальных общин области: Новослободской, Хотинской, Белопольской, Великописаревской, Середино-Будской, Эсманьской, Зноб-Новгородской, Миропольской, Краснопольской, Шалыгинской.

Было зафиксировано 177 прилетов - из минометов, ствольной артиллерии, САУ, РСЗО.

Середино-Будская громада: в результате минометного обстрела в с. Рожковичи повреждены 2 частных дома.

Эсманская громада: повреждены ЛЭП и частные дома в с. Студенок. Также в с.Уланово в результате обстрела РСЗО произошло возгорание жилого дома.

Хотинская громада: из-за обстрела из САУ повреждено офисное помещение и хозяйственное помещение в с. Кондратовка.

Зноб-Новгородская громада: в результате обстрела из ствольной артиллерии вблизи с. Нововасильевка повреждена высоковольтная линия.

Новослободская громада: в с. Бояро-Лежачи (7 прилетов) повреждены 3 частных дома.

Ночью и утром обстрелы продолжились.

Россиянами ночью были обстреляны 2 территориальные громады Сумской области:

Зноб-Новгородская (в с. Нововасильевка повреждены частный магазин и частный дом), Миропольская (в с.Мирополье повреждены 4 частных дома и оборвана ЛЭП). Подробная информация о последствиях уточняется.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Чаривне, Гуляйпольское, Красная Криница, Гуляйполе, Новоданиловка, Ольговское, Новоандреевка, Чаривне, Белогорье, Малая Токмачка, Железнодорожное, Орехов, Степное, Каменское, Степногорск.

Есть разрушения домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов. Подробная информация о последствиях уточняется.

Днепропетровщина: вчера целый день российская армия била по Никопольскому району. Враг выпустил из тяжелой артиллерии более трех десятков разрушительных снарядов.

Дважды под обстрел попала Марганецкая громада. Там повреждены два дома и 2 автомобиля, поврежден гараж.

Целился агрессор и по Покровской, Червоногригорьевской, Мировской громадах. Там последствия атак еще уточняются.

Ночью агрессор дважды целился по Никопольскому району. Под обстрелы из тяжелой артиллерии попала Марганецкая громада.

Спасатели обследуют территории, где произошли прилеты, и выясняют последствия ударов.

Прошло без погибших и раненых.

Харьковщина: на Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красное, Глубокое, Веселое, Волчанск, Огирцево, Стрелечья.

На Купянском направлении противник обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Двуречная, Лиман Первый, Петропавловка, Купянск.

В результате ракетного удара по Купянску разрушено 3-этажное административное здание, и выбиты окна в лаборатории Государственного учреждения Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины.

В Купянске обстрелян Комбикормовый завод. Повреждено оборудование и зернохранилище с 270 тоннами зерна.

Вчера днем враг обстрелял с. Подолы Купянского района. Снаряд попал в частное домовладение. Погибла женщина 73 лет.

Луганщина: на Купянском и Лиманском направлениях россияне вели наступательные действия в районах Белогоровки и Кременной. И в очередной раз не имели успеха.

Также они осуществили артиллерийские обстрелы Макеевки и Кременной. Детали относительно последствий уточняются.

Ситуация в области напряженная.

Продолжается насильственная паспортизация населения.

Николаевщина: сегодня ночью враг наносил минометные удары по г. Очаков Очаковской громады. Повреждено лечебно-профилактическое учреждение. Последствия повреждений уточняются. По предварительной информации пострадавших нет.

Вчера враг нанес минометные обстрелы по акватории Очаковской громады. Без пострадавших.