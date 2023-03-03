Бундесрат принял резолюцию в поддержку Украины

Бундесрат, объединяющий представителей всех 16 федеральных немецких земель, в пятницу единогласно приняла резолюцию в поддержку Украины к годовщине полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Документ требует от РФ вывода войск со всей территории Украины и привлечения российского руководства и военных за военные преступления, совершенные за время полномасштабного вторжения.

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Кроме того, Бундесрат поддерживает дальнейшие санкции Европейского Союза против России, увеличение военной помощи Украине и содействие ее членству в ЕС.

Отдельно отмечается возможность сотрудничества немецких и украинских регионов, в частности через города-побратимы, в вопросах образования, науки, культуры, полиции и правосудия, что могло бы способствовать послевоенному восстановлению Украины.

Во время голосования в зале Бундесрата присутствовал приглашенный посол Украины в Германии Алексей Макеев.

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"Для нас очень важно выразить солидарность 16 немецких земель с Украиной. Мы стоим рядом с вами, мы разделяем ваши страдания и скорбим вместе с вами по погибшим", - цитирует агентство DPA президента Бундесрата Петера Ченчера.

Накануне, напомним, фракция "левых" в Бундестаге потерпела поражение в попытке добиться прекращения поставок оружия Украине и сосредоточиться на дипломатии.