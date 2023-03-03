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Премьер Литвы: Европа должна исключить Россию из своей системы безопасности

"Европейская правда"Пятница, 3 марта 2023, 13:56
Ингрида Шимоните, фото: Getty Images

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что Европа должна развивать свою систему безопасности без России.

Об этом она сказала журналистам в Вильнюсе в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Иногда раздаются голоса о том, что все равно придется как-то развивать систему безопасности вместе с Россией. На мой взгляд, такое мышление ошибочно, потому что Европа должна думать и развивать свою систему безопасности без России. Я думаю, что постоянная оглядка на Россию в этом отношении вредна", - сказала она журналистам.

Шимоните отметила, что мнения о будущем Украины и Восточной Европы делятся на две группы: "лагерь победы и лагерь "непоражения", что бы это ни означало".

"Я считаю, что не может быть "непоражения" без победы: если нет победы, то нет и выигрыша, а Украина должна победить, и другого мнения по этому поводу быть не может", - настаивает премьер-министр Литвы.

На вопрос о том, видит ли она признаки усталости в Западной Европе, поскольку война России в Украине продолжается второй год, Шимоните ответила, что следит за международными СМИ и иногда замечает "сигналы, которые могут выглядеть тревожными и создавать такое впечатление".

"С другой стороны, Украине оказывают значительную поддержку, будет направлено много военной помощи, есть большие ожидания относительно контрнаступления, которое, вероятно, планируется Вооруженными силами Украины", - добавила она.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц заявил во вторник, что Россия не получит военной победы в Украине. 

Между тем Соединенные Штаты не ожидают от России значительных территориальных достижений в Украине в ближайшей перспективе.

Темы: ЛитваЕСРосcиявойна
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