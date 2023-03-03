Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Премьер Литвы: Европа должна исключить Россию из своей системы безопасности

"Европейская правда"Пятница, 3 марта 2023, 12:56
Премьер Литвы: Европа должна исключить Россию из своей системы безопасности
Ингрида Шимоните, фото: Getty Images

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что Европа должна развивать свою систему безопасности без России.

Об этом она сказала журналистам в Вильнюсе в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Иногда раздаются голоса о том, что все равно придется как-то развивать систему безопасности вместе с Россией. На мой взгляд, такое мышление ошибочно, потому что Европа должна думать и развивать свою систему безопасности без России. Я думаю, что постоянная оглядка на Россию в этом отношении вредна", - сказала она журналистам.

Реклама:

Шимоните отметила, что мнения о будущем Украины и Восточной Европы делятся на две группы: "лагерь победы и лагерь "непоражения", что бы это ни означало".

"Я считаю, что не может быть "непоражения" без победы: если нет победы, то нет и выигрыша, а Украина должна победить, и другого мнения по этому поводу быть не может", - настаивает премьер-министр Литвы.

На вопрос о том, видит ли она признаки усталости в Западной Европе, поскольку война России в Украине продолжается второй год, Шимоните ответила, что следит за международными СМИ и иногда замечает "сигналы, которые могут выглядеть тревожными и создавать такое впечатление".

ВИДЕО ДНЯ

"С другой стороны, Украине оказывают значительную поддержку, будет направлено много военной помощи, есть большие ожидания относительно контрнаступления, которое, вероятно, планируется Вооруженными силами Украины", - добавила она.

Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц заявил во вторник, что Россия не получит военной победы в Украине. 

Между тем Соединенные Штаты не ожидают от России значительных территориальных достижений в Украине в ближайшей перспективе.

Темы: ЛитваЕСРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и 116 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Литва
В РФ заочно арестовали судей из Литвы, которые вынесли приговор по делу "кровавого января" 1991-го
Командующий армией Литвы: Напряженная ситуация сохраняется, несмотря на смерть Пригожина
Литва передаст установки NASAMS Украине уже в сентябре
Последние новости
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
Все новости...
Реклама: