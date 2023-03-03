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В Подгорице в результате взрыва в суде есть погибший и раненые

"Европейская правда"Пятница, 3 марта 2023, 13:35
В Подгорице в результате взрыва в суде есть погибший и раненые
скриншот

Один человек погиб и пятеро получили ранения в результате взрыва бомбы в суде первой инстанции в столице Черногории Подгорице.

Об этом сообщает Radio Slobodna Evropa, пишет "Европейская правда".

Погибший - мужчина 40 лет, он умер после приведения в действие взрывного устройства.

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По словам криминальной полиции, скорее всего, когда мужчина вошел в здание суда, он активировал взрывное устройство, вероятно, гранату.

В полиции подтвердили, что пострадали пять человек, их госпитализировали.

На месте работают полиция и бригады скорой помощи. Полиция не пускает журналистов на место происшествия.

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Как сообщалось, Черногория готовится к настоящему геополитическому противостоянию.

19 марта в стране должны пройти очередные президентские выборы. Они чрезвычайно важны - пожалуй, впервые за всю современную историю Черногории вопрос сохранения ее независимости и целостности стоит так остро.

Детали в статье: Остановить реванш: как Черногория будет делать решающий выбор между ЕС и "русским миром".

Темы: Черногориячрезвычайное происшествие
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