В Москве хотят объяснений от Сербии в связи с якобы передачей Украине снарядов к "Градам"

Россия требует от своего союзника Сербии официальных объяснений по поводу сообщений о том, что балканская страна доставила тысячи ракет в Украину для борьбы с российским вторжением.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила "глубокую обеспокоенность" сообщениями, которые впервые появились в проправительственных российских СМИ в прошлом месяце.

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"Мы следим за этой историей", - сказала Захарова. Она добавила, что возможное вооружение Украины является "серьезным вопросом" для сербско-российских отношений.

По сообщениям СМИ, сербский государственный оружейный завод недавно поставил около 3500 снарядов для реактивных систем залпового огня "Град", которые используются как украинскими, так и российскими вооруженными силами. Ракеты калибра 122 мм якобы были доставлены в Украину через Турцию и Словакию.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич отрицал, что его страна экспортировала снаряды в Украину, но оставил открытой возможность того, что они могли попасть туда через третью сторону.

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"Если частные компании покупают оружие на рынках третьих стран, а затем продают его другим компаниям в других странах, то это вопрос не к Сербии, это международная торговля", - сказал он.

Сербия является ближайшим союзником Москвы в Европе с историческими, религиозными и культурными связями, которые укрепляются десятилетиями пророссийских пропагандистских кампаний в этой балканской стране.

Россия поддерживает претензии Сербии на ее бывшую провинцию Косово, которая провозгласила независимость в 2008 году при поддержке Запада. А Сербия отказалась наложить санкции на Москву из-за вторжения в Украину.

Западные чиновники опасаются, что Россия может использовать тлеющую напряженность в Косове, чтобы попытаться дестабилизировать Балканы и отвлечь внимание от вторжения в Украину.

Напомним, президент Сербии Александар Вучич заявил, что будет принимать меры против сербов, которые решили присоединиться к рядам частной военной компании "Вагнер" и отправиться в Украину на войну.