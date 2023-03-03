Путин собрал Совбез поговорить о защите от террористов

Президента России Владимир Путин на оперативном совещании со своим Советом безопасности предложил обсудить антитеррористическую защищенность.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое приводит слова Путина

Детали: Путин заявил, что в пятницу вопрос один, "но очень важный" - о мерах по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов. Докладывать должен министр внутренних дел.

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