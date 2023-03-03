Путин собрал Совбез поговорить о защите от террористов

Президента России Владимир Путин на оперативном совещании со своим Советом безопасности предложил обсудить антитеррористическую защищенность.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое приводит слова Путина

Детали: Путин заявил, что в пятницу вопрос один, "но очень важный" - о мерах по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов. Докладывать должен министр внутренних дел.

Что этому предшествовало:

Утром 2 марта губернатор граничащей с Украиной Брянской области РФ заявил, что в регион якобы проникла украинская ДРГ, якобы схватила в заложники мирных жителей и якобы обстреляла автомобиль.

Эту информацию быстро подхватили пропагандистские СМИ, но они публикуют очень противоречивые данные. На этом фоне появились слухи, что Путин проведет экстренное заседание своего Совета Безопасности, однако его пресс-служба это опровергла.

В то же время украинские пограничники сообщили, что ситуация на границе с Россией является контролируемой, а информация о какой-то "украинской ДРГ" на территории РФ является информационной провокацией агрессора.

Позже так называемый "Русский добровольческий корпус" заявил, что не "украинская ДРГ", а его воины зашлина территорию РФ 2 марта, чтобы показать, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом Путина.