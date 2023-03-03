Путин собрал Совбез поговорить о защите от террористов
Пятница, 3 марта 2023, 16:20
Президента России Владимир Путин на оперативном совещании со своим Советом безопасности предложил обсудить антитеррористическую защищенность.
Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое приводит слова Путина
Детали: Путин заявил, что в пятницу вопрос один, "но очень важный" - о мерах по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов. Докладывать должен министр внутренних дел.
Что этому предшествовало:
- Утром 2 марта губернатор граничащей с Украиной Брянской области РФ заявил, что в регион якобы проникла украинская ДРГ, якобы схватила в заложники мирных жителей и якобы обстреляла автомобиль.
- Эту информацию быстро подхватили пропагандистские СМИ, но они публикуют очень противоречивые данные. На этом фоне появились слухи, что Путин проведет экстренное заседание своего Совета Безопасности, однако его пресс-служба это опровергла.
- В то же время украинские пограничники сообщили, что ситуация на границе с Россией является контролируемой, а информация о какой-то "украинской ДРГ" на территории РФ является информационной провокацией агрессора.
- Позже так называемый "Русский добровольческий корпус" заявил, что не "украинская ДРГ", а его воины зашлина территорию РФ 2 марта, чтобы показать, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом Путина.
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