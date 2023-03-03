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Машины полиции и волонтеров попали под российский обстрел на Херсонщине

Ирина БалачукПятница, 3 марта 2023, 17:15
Фото полиции

Машина полицейских и автомобиль с волонтерами попали под вражеский обстрел в селе Змиевка Бериславского района Херсонской области, волонтеры получили тяжелые ранения.

Источник: полиция Херсонской области в Facebook

Дословно полиция: "Во время очередного выезда на вызов полицейские и автомобиль с волонтерами из Кривого Рога попали под вражеский обстрел. Служебный полицейский автомобиль изрешечен осколками и получил механические повреждения, от машины волонтеров осталась только куча металла".

Детали: Отмечается, что следственно-оперативная группа полиции ехала на вызов, а волонтеры направлялись в село эвакуировать пенсионерку и везли гуманитарную помощь.

Полиция отмечает, что было прямое попадание снаряда в машину, травмировались трое гражданских и двое полицейских. 

 
Фото полиции

Первыми раненым помогли военнослужащие ВСУ. Волонтеров с тяжелыми ранениями бойцы доставили в больницу.

А правоохранители самостоятельно добрались до медучреждения. У них диагностировали контузии и ушибы головного мозга.

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По данному факту полиция Херсонщины начала производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Темы: Херсонская областьвойнаполицияволонтеры
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