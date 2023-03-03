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Жителю Сумщины утром прилетел снаряд на огород, он погиб

Татьяна ЛозовенкоПятница, 3 марта 2023, 17:20
Фото: ОГП

Российские военные утром 3 марта обстреляли Сумскую область, в результате чего погиб пенсионер, который находился на огороде недалеко от своего дома.

Источник: пресс-служба Сумской областной прокуратуры, пресс-служба Офиса генерального прокурора 

Детали: По информации прокуратуры, российские военные ударили по селу Стариково Шосткинского района. В результате вражеской атаки от осколочного ранения погиб 73-летний мужчина, который находился на огороде вблизи собственного дома.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

 

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Темы: Сумская областьжертвыобстрелвойна
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