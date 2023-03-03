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ЕС объявил о предоставлении Украине 5700 солнечных панелей

"Европейская правда"Пятница, 3 марта 2023, 17:37
Урсула фон дер Ляйен. Фото из Facebook Еврокомиссии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о предоставлении Украине первой партии солнечных панелей в количестве 5700 штук.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Россия намеренно бьет по украинской энергетической инфраструктуре. Мы работаем с Украиной для восстановления электроснабжения, ремонтируя и восстанавливая поврежденную инфраструктуру, а также развивая возобновляемую энергетику", – сказала фон дер Ляйен в размещенном в Twitter видеообращении.

Она напомнила, что месяц назад, находясь в Киеве, объявила об инициативе предоставления солнечных панелей Украине.

"Сейчас я могу объявить, что первая партия солнечных панелей вскоре будет доставлена в Украину. ENEL (крупнейшая итальянская энергетическая компания, – ред.) жертвует 5700 панелей Украине. Солнечные панели произведены в Европе, в Катании при поддержке Европейского фонда инноваций", – пояснила президент Еврокомиссии.

Эти панели способны покрыть 11 тысяч квадратных метров крыш общественных зданий, отметила фон дер Ляйен.

"Они обеспечат электричеством школы, больницы, пожарные части. Я убеждена, что другие европейские компании, а также государства-члены, вдохновятся этим первым шагом. Поэтому Украина сможет положиться на чистое электричество, произведенное дома", – сказала она.

Темы: ЕСпомощь Украинеэнергетика
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