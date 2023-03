ЕС объявил о предоставлении Украине 5700 солнечных панелей

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о предоставлении Украине первой партии солнечных панелей в количестве 5700 штук.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Россия намеренно бьет по украинской энергетической инфраструктуре. Мы работаем с Украиной для восстановления электроснабжения, ремонтируя и восстанавливая поврежденную инфраструктуру, а также развивая возобновляемую энергетику", – сказала фон дер Ляйен в размещенном в Twitter видеообращении.

Она напомнила, что месяц назад, находясь в Киеве, объявила об инициативе предоставления солнечных панелей Украине.

"Сейчас я могу объявить, что первая партия солнечных панелей вскоре будет доставлена в Украину. ENEL (крупнейшая итальянская энергетическая компания, – ред.) жертвует 5700 панелей Украине. Солнечные панели произведены в Европе, в Катании при поддержке Европейского фонда инноваций", – пояснила президент Еврокомиссии.

Эти панели способны покрыть 11 тысяч квадратных метров крыш общественных зданий, отметила фон дер Ляйен.

I promised to work with Ukraine on renewable energy sources, important for its energy security.



Now we deliver: a first batch of 5 700 solar panels will be sent to Ukraine soon.



Thank you @KadriSimson for working with industry on this - I am confident more donations will come. pic.twitter.com/Q1GBkOiDxo