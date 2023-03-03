Новый пакет военной помощи США Украине составит примерно 400 млн долларов - СМИ

Ожидается, что в пятницу во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в Белый дом будет объявлено о предоставлении Украине пакета помощи в сфере безопасности на сумму около 400 миллионов долларов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

Пакет будет включать боеприпасы для ракетных установок HIMARS и различных артиллерийских систем, таких как 155-мм и 105-мм. По словам чиновников, в него также впервые войдут бронированные мостоукладчики - система, используемая для наведения мостов через траншеи и узкие водные преграды.

В четверг Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США, заявил, что США объявят об очередном раунде помощи Украине, включая боеприпасы для ПЗРК и артиллерии, но не уточнил, на какую сумму.

Эта помощь по безопасности будет предоставлена непосредственно из американских запасов согласно президентским полномочиям об изъятии вооружений, а это означает, что оружие и оборудование могут быстро прибыть в Украину. На прошлой неделе США объявили о выделении 2 миллиардов долларов помощи в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предусматривает заключение контрактов с промышленными предприятиями на закупку товаров и занимает больше времени.

Вместе с новым пакетом помощь США Украине с начала вторжения составит более 32 млрд долларов.