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Несколько стран НАТО против требований Столтенберга об увеличении оборонных бюджетов - СМИ

"Европейская правда"Пятница, 3 марта 2023, 18:01

Накануне летнего саммита НАТО в Вильнюсе назревает спор относительно предложения генерального секретаря Йенса Столтенберга увеличить расходы на оборону отдельными странами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники.

На недавнем министерском заседании Столтенберг призвал страны-члены увеличить свои годовые бюджеты сверх предыдущего целевого показателя в 2% от их валового внутреннего продукта в ближайшие годы. Если Столтенберг добьется своего, показатель в 2% должен стать лишь основой для дальнейшего увеличения бюджетов.

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Однако, несколько государств выразили внутренние возражения против планов Столтенберга. Канада, Италия, Бельгия и Нидерланды, например, заявили, что не смогут позволить себе такое значительное увеличение собственных оборонных расходов. Поэтому формальное решение альянса, которого Столтенберг стремится достичь на саммите, представляется маловероятным.

По информации издания, отдельные страны-члены обосновывают свой скептицизм сложным финансовым положением. В письме к Столтенбергу в середине февраля министр обороны Италии Гвидо Крузетто утверждал, что его страна имеет большую задолженность. "Поэтому увеличение обязательств по оборонным инвестициям, которые негативно влияют на другие важные государственные задачи, может стать вызовом для общественных настроений", - написал он.

Во время внутренних консультаций Канада ссылалась на уже принятые решения о крупных инвестициях, например, в новые истребители F-35, которые будут иметь влияние только в долгосрочной перспективе. Как и Германия, обе страны принадлежат к тем членам НАТО, которые все еще далеки от показателя в 2%, согласованного в 2014 году.

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Напомним, депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс считает, что Украине уже не нужен никакой план действий по членству в НАТО, поскольку она уже соответствует большинству критериев.

Темы: НАТОденьги
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