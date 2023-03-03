США ввели санкции против ряда россиян из-за преследования оппозиционера Кара-Мурзы

В пятницу администрация Джо Байдена ввела санкции против ряда российских лиц, причастных к произвольному задержанию Владимира Кара-Мурзы, известного правозащитника и критика Кремля, который находится в тюрьме в Москве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Госдепа.

Соединенные Штаты призвали к "немедленному и безусловному освобождению" Кара-Мурзы.

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Кара-Мурза, который пережил два отравления, был невероятно критически настроен в отношении президента РФ и войны России в Украине, и он продолжает выражать свою позицию, даже находясь в заключении.

В марте 2022 года Кара-Мурза выступил перед Палатой представителей Аризоны и высказался против войны. В апреле 2022 года в интервью CNN он назвал правительство Путина "режимом убийц". Вскоре после этого его арестовали за "неповиновение приказам правоохранительных органов", по словам его жены.

Позже российское "правительство выдвинуло против него дополнительные политически мотивированные обвинения, и Кара-Мурге грозит более 30 лет заключения", заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен в своем заявлении.

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В пятницу Министерство финансов США ввело санкции в рамках расширения Глобального закона Магнитского, который направлен против серьезных нарушителей прав человека, более чем через пять месяцев после того, как ведущие демократы и республиканцы в Комитете по международным отношениям Сената призвали администрацию Байдена принять меры в соответствии с этим законом.

Санкции направлены против Елены Анатольевны Ленской, Андрея Андреевича Задачина и Даниила Юрьевича Михеева за серьезное нарушение ими прав человека.