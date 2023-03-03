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Украинские беженцы в Испании до сих пор не получили денежную помощь из-за бюрократии

"Европейская правда"Пятница, 3 марта 2023, 19:27

Тысячи украинцев, которые бежали в Испанию после вторжения России в прошлом году, все еще ждут обещанные выплаты в размере 400 евро в месяц в испанских регионах, где проживает большинство беженцев.

Об этом пишет Associated Press, сообщает "Европейская правда".

В июне центральное правительство пообещало, что наиболее уязвимые категории украинцев будут получать ежемесячную помощь из фонда размером 52,8 миллиона евро, а прямые выплаты будут осуществляться через региональные администрации Испании. Каждая семья, которая будет отнесена к этой категории, будет получать дополнительно 100 евро в месяц на каждого ребенка, заявило испанское правительство.

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Выплаты еще не начались в Валенсийском сообществе, Каталонии и Мадриде. В этих трех регионах проживает более двух третей из 168 000 украинцев, зарегистрированных Министерством внутренних дел как находящихся под временной защитой в Испании.

Испанские СМИ сообщают, что в восемь регионов до сих пор не осуществили ни одной из обещанных выплат.

"Сейчас украинцы ищут жилье для аренды, и семьям трудно найти жилье и заплатить за него. Есть хорошие намерения, но порой возникают проблемы с их реализацией", - сказал Юрий Чопик, который возглавляет украинскую общественную группу в Мадриде.

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Министерство инклюзии, которое контролирует эту политику, сообщило, что в октябре оно передало средства региональным правительствам Испании. Министерство ожидало 40 000 заявок.

В конце ноября начался прием заявок от украинцев, зарегистрированных в Мадриде, а в декабре - в Валенсийском сообществе и Каталонии. Правительство Каталонии сообщило, что сейчас получило более 6000 заявок, но еще не обработало их все.

Региональные чиновники в Каталонии и Мадриде сообщили, что в задержках они обвиняют центральное правительство и сложность необходимой документации. Министерство инклюзии заявило, что выполнило свои обязательства, и теперь за деньги отвечают децентрализованные администрации.

Региональный президент Валенсии Симо Пуиг пообещал на прошлой неделе, что средства будут выделены уже в этом месяце. Мадридский регион намерен распределить деньги "как можно быстрее", заявил представитель региона. Каталония рассчитывает осуществить выплаты в течение месяца.

Напомним, Испания выделила 4,1 млн евро на ремонт предназначенных для Украины танков Leopard.

Темы: беженцыИспанияденьги
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