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"Гибридный трибунал" против РФ не снят с обсуждения несмотря на несогласие Украины - Еврокомиссия

"Европейская правда"Пятница, 3 марта 2023, 20:50
Фото: Днепропетровская ОВА

В ЕС продолжают обсуждать создание так называемого "гибридного трибунала", который мог бы привлекать к ответственности за совершение преступления агрессии РФ, несмотря на протесты Украины.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс во время общения с журналистами во Львове на полях конференции United for Justice, отвечая на вопрос "Европейской правды".

Рейндерс дал понять, что обсуждение создания так называемого "гибридного трибунала" не снято с повестки дня, хотя со стороны украинской стороны звучало неприятие такого варианта.

"Я очень открыт к тому, чтобы создать специальный трибунал, организовать процесс. Но мы должны быть уверены, что мы имеем поддержку большой части международного сообщества. Я изначально знал, что первой идеей Украины было создание специального трибунала, а это означает - международное соглашение, что займет какое-то время", - пояснил Рейндерс.

Еврокомиссар подчеркнул, что Еврокомиссия "очень открыта" к тому, чтобы поддержать создание спецтрибунала, которого хочет Украина. "Но мы должны убедить других, и мы еще не там", - добавил он, отметив, что убеждать нужно не только членов ЕС, но и государства за его пределами.

"Поэтому мы (работаем. - Ред.) с различными вариантами - специальный трибунал или гибридный трибунал, много сложных смешанных решений", - отметил Рейндерс.

Как сообщалось, Офис президента Зеленского публично заявлял о неприемлемости идеи о создании так называемого "гибридного трибунала" как инструмента расследования преступления агрессии РФ.

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Ермак пояснил, что "гибридный трибунал" не дает гарантий того, что он приведет к снятию иммунитета с Путина, Лаврова и Мишустина. 

Зимой глава МИД Германии Анналена Бербок выступала в Гааге за создание трибунала на основе украинского законодательства, то есть "гибридного трибунала", но столкнулась с сопротивлением этой идее в ЕС.

Темы: трибуналЕврокомиссияРосcия
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