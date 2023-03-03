Зеленский настаивает на принятии резолюции Генассамблеи ООН в поддержку спецтрибунала

Президент Владимир Зеленский настаивает, что Генеральная ассамблея ООН должна принять украинский проект резолюции в поддержку создания спецтрибунала для преследования преступления агрессии РФ.

Об этом он сказал во время выступления на конференции United for Justice во Львове 3 марта, сообщает корреспонеднт "Европейской правды".

Зеленский отметил, что реальность верховенства международного права будет засвидетельствована, если президент России Владимир Путин и его сообщники получат законные приговоры за преступления в Украине.

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"В ответ на все преступления и несправедливости, вызванные российской агрессией против государства Украина и против цивилизованного устройства мира, должны состояться все необходимые наши с вами шаги, шаги ради одного результата, который объединит цивилизованный мир, засвидетельствует реальность верховенства международного права, а именно: президент Российской Федерации Владимир Путин и все его сообщники должны получить законные и справедливые приговоры за все, что они наделали", - заявил глава государства.

В этой связи он призвал к принятию Генеральной ассамблеей ООН украинского проекта резолюции в поддержку создания спецтрибунала.

"Первое, чего мы должны достичь - наше объединение ради справедливости должно стать мощным импульсом для принятия Генеральной ассамблеей ООН украинского проекта резолюции, что будет способствовать созданию специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины", - сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что трибунал станет тем звеном, которое решит проблему невозможности Международного уголовного суда привлекать к ответственности именно за преступление агрессии.

Как сообщали в Офисе президента, Украина вместе с союзниками и партнерами наработала три модели основания и работы специального трибунала по преступлению агрессии России.

Одна из моделей - это создание специального трибунала на основе соглашения Украины с ООН с принятием соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.