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Глава МИД Сербии опроверг заявления Москвы о поставках боеприпасов Украине

"Европейская правда"Пятница, 3 марта 2023, 22:00

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Белград не поставляет оружия Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"Я могу сказать это, потому что мое министерство дает разрешение на экспорт оружия... Сербия не поставляет военное оборудование ни в одну страну, что, по нашему мнению, может быть проблематично в любом случае", - сказал он.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что балканский союзник Москвы поставил тысячи ракет в Украину.

Захарова сослалась на сообщения СМИ, в которых говорится, что сербский государственный оружейный завод недавно поставил около 3500 единиц для реактивных систем залпового огня "Град", которые использовались как российскими, так и украинскими войсками.

Она добавила, что возможное вооружение Украины представляет собой "серьезный вопрос" для сербско-российских отношений.

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Напомним, президент Сербии Александар Вучич заявил, что будет принимать меры против сербов, которые решили присоединиться к рядам частной военной компании "Вагнер" и отправиться в Украину на войну.

Темы: СербиявойнаУкраина
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