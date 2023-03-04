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Россияне били по Сумщине, более 120 прилетов

Ольга ГлущенкоСуббота, 4 марта 2023, 00:25
иллюстративное фото из Укринформа

В течение прошлого дня россияне совершили обстрелы 6 территориальных общин Сумской области, есть разрушения и жертва.

Источник: Сумская военная администрация

Дословно: "Было зафиксировано 121 прилет - из минометов, артиллерии, РСЗО, с БпЛА ВОГами, из танка и ПТУР. К сожалению, есть разрушения и жертвы".

Детали: Враг бил по территориям Шалигинской, Краснопольской, Белопольской, Эсманской, Глуховской, Юнаковской громад.

Шалигинскую громаду в 09:25 россияне обстреливали, вероятно, из минометов по селу Стариково - 5 прилетов. В результате обстрела погиб местный житель. В населенном пункте повреждена линия электропередач. А в 15:50 был обстрел из миномета по селу Ходино - 15 прилетов. Повреждены 3 жилых дома.

В Эсманской громаде в 13:35 с территории РФ осуществлен обстрел из ствольной артиллерии села Кучеровка - 8 прилетов. В результате обстрела поврежден частный жилой дом.

Также по территории громады враг стрелял из РСЗО - 20 прилетов и миномета - еще 20 прилетов.

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По Краснопольской громаде с 09:40 вражеский БПЛА выполнил сброс 4-х боеприпасов (типа ВОГ) в разных селах громады. В это же время зафиксирован вражеский обстрел из ПТУР 120мм (пуск 2-х ракет). Также с территории РФ осуществлен обстрел из ПТРК.

По Белопольской общине с территории РФ был танковый обстрел - 1 прилет. Также зафиксированы минометные обстрелы - 12 прилетов, 16 прилетов из ствольной артиллерии, 8 прилетов из САУ.

Юнаковская громада: зафиксирован обстрел из САУ - 9 прилетов и минометный обстрел - 5 прилетов.

По Глуховской громаде в 16:15 россияне били из минометов - 5 прилетов.

Темы: Сумская областьобстрелРосcия
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