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Враг утром ударил по Никополю, есть разрушения

Ольга ГлущенкоСуббота, 4 марта 2023, 07:00
Враг утром ударил по Никополю, есть разрушения
последствия обстрелов, фото Лысака

Ночью и утром россияне били по Никопольскому району из артиллерии, есть разрушения.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области

Прямая речь: "Агрессор снова ударил по Никопольскому району. Ночью под артиллерийский обстрел попала Марганецкая громада. Утром - Никополь. Есть разрушения".

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Детали: Лысак отметил, что в Никополе повреждены частное предприятие, 4 дома, оборвана линия электропередач. Изуродованы две хозяйственные постройки. Одна из них загорелась, спасатели пожар потушили.

"Последствия атак уточняются. Территории, куда попала российская армия, обследуют спасатели", - добавил Лысак.

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Темы: Никопольобстрелпожар
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