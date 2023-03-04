Враг утром ударил по Никополю, есть разрушения
Суббота, 4 марта 2023, 07:00
Ночью и утром россияне били по Никопольскому району из артиллерии, есть разрушения.
Источник: глава военной администрации Днепропетровской области
Прямая речь: "Агрессор снова ударил по Никопольскому району. Ночью под артиллерийский обстрел попала Марганецкая громада. Утром - Никополь. Есть разрушения".
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Детали: Лысак отметил, что в Никополе повреждены частное предприятие, 4 дома, оборвана линия электропередач. Изуродованы две хозяйственные постройки. Одна из них загорелась, спасатели пожар потушили.
"Последствия атак уточняются. Территории, куда попала российская армия, обследуют спасатели", - добавил Лысак.
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