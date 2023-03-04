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Еще более 800 оккупантов уничтожены в Украине

Роман ПетренкоСуббота, 4 марта 2023, 08:28
фото генштаба

Украинские защитники за сутки ликвидировали 820 российских оккупантов и десятки техники.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 152190 (+820) человек ликвидировано,
  • танков - 3409 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 6683 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 2414 (+12) ед,
  • РСЗО - 487 (+3) ед,
  • средства ПВО - 247 (+0) ед,
  • самолетов - 302 (+1) ед,
  • вертолетов - 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2066 (+5),
  • крылатые ракеты - 873 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5289 (+8) ед,
  • специальная техника - 230 (+0).

Данные уточняются

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Темы: Вооруженные силывойна
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