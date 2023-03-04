Еще более 800 оккупантов уничтожены в Украине
Суббота, 4 марта 2023, 08:28
Украинские защитники за сутки ликвидировали 820 российских оккупантов и десятки техники.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 152190 (+820) человек ликвидировано,
- танков - 3409 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 6683 (+10) ед,
- артиллерийских систем - 2414 (+12) ед,
- РСЗО - 487 (+3) ед,
- средства ПВО - 247 (+0) ед,
- самолетов - 302 (+1) ед,
- вертолетов - 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2066 (+5),
- крылатые ракеты - 873 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5289 (+8) ед,
- специальная техника - 230 (+0).
Данные уточняются
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