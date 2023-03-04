Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Командующий ССО съездил в Бахмут

Роман ПетренкоСуббота, 4 марта 2023, 08:50
фото ссо

Командующий Силами спецопераций ВСУ Виктор Хоренко побывал в Бахмуте и проверил работу своих подразделений.

Источник: ССО

Прямая речь Хоренко: "Все подразделения ССО Украины, привлеченные к обороне Бахмута, четко выполняют поставленные задачи. Наши воины непрерывно работают в чрезвычайно тяжелых условиях и делают все, чтобы количество сил противника уменьшалось ежедневно".

Детали: Бригадный генерал Хоренко проверил работу подчиненных подразделений, которые обороняют Бахмут и привлекаются к боевой работе в Донецкой и Луганской областях.

Во время поездки командующий ССО ознакомился с обстановкой в районах выполнения задач и на месте "проработал ряд насущных вопросов по обеспечению и организации работы" подразделений Сил специальных операций.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: БахмутССОВооруженные силывойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Кабмин назначил директором НАБУ Кривоноса

фото РосСМИ сообщили о покушении на российского олигарха Малофеева, финансировавшего оккупантов

фотоСБУ схватила боевика группировки "Спарта", который вел огонь по Донецкому аэропорту

В Курской области ночью часовой-срочник расстрелял сослуживцев по службе

Ночью Россия запустила по Украине 15 "Шахедов", 13 из них сбили

Российский подсанкционный корабль с военным грузом вошел в Черное море – СМИ

Все новости...
Бахмут
Украинская оборона Бахмута под сильным давлением, разрушены два ключевых моста - разведка Британии
В ISW прокомментировали возможный отход Сил обороны из части Бахмута
Ситуация в Бахмуте сложная, но контролируемая – Данилов
Последние новости
12:26
Rozetka выходит на рынок Польши
12:04
Кабмин назначил директором НАБУ Кривоноса
11:47
Орбан приедет в Киев "после выполнения всех условий" - Сийярто
11:26
Tesla во второй раз с начала года снизила цены на электрокары
11:26
Остановить коррупцию: власть призывают открыть реестры и возобновить доступ к информации
11:24
фото РосСМИ сообщили о покушении на российского олигарха Малофеева, финансировавшего оккупантов
11:08
видеоУкраинка Костюк выиграла теннисный турнир WTA: в финале обыграла россиянку
11:07
В "Дии" большинство проголосовали за выходной 8 марта
11:06
В Грецию прибыл 200-метровый корабль с военной техникой США, которая направится в Румынию и Болгарию
10:51
Нефть дешевеет на фоне ухудшения прогноза роста ВВП в Китае и в ожидании решения по ставкам
Все новости...