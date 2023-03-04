Командующий ССО съездил в Бахмут

Командующий Силами спецопераций ВСУ Виктор Хоренко побывал в Бахмуте и проверил работу своих подразделений.

Источник: ССО

Прямая речь Хоренко: "Все подразделения ССО Украины, привлеченные к обороне Бахмута, четко выполняют поставленные задачи. Наши воины непрерывно работают в чрезвычайно тяжелых условиях и делают все, чтобы количество сил противника уменьшалось ежедневно".

Детали: Бригадный генерал Хоренко проверил работу подчиненных подразделений, которые обороняют Бахмут и привлекаются к боевой работе в Донецкой и Луганской областях.

Во время поездки командующий ССО ознакомился с обстановкой в районах выполнения задач и на месте "проработал ряд насущных вопросов по обеспечению и организации работы" подразделений Сил специальных операций.