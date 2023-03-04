Беспилотник атаковал нефтепровод в Белгородской области – СМИ

Российские медиа сообщают, что в Белгородской области беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода "Транснефть-Дружба".

Источник: "Медуза" со ссылкой на Astra и Baza

Детали: По данным телеграм-каналов, 3 марта в районе 7 утра дрон, снаряженный взрывным устройством, врезался в пустой резервуар для нефтепродуктов емкостью 3000 тонн в поселке Разумное.

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В результате взрыва в резервуаре якобы образовалась дыра площадью 1 квадратный метр.

Отмечается, что с подстанции эвакуировали четырех человек, пострадавших нет.