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Активист из Крыма рассказал, как ФСБ выбивала из него "извинения" перед Путиным и армией РФ

Роман ПетренкоСуббота, 4 марта 2023, 14:58
Активист из Крыма рассказал, как ФСБ выбивала из него извинения перед Путиным и армией РФ
иллюстративное фото тасс

Активист из Крыма рассказал, как из него выбивали "извинения" перед Путиным и армией РФ

Активист и уличный художник из Евпатории Богдан Зиза, арестованный по обвинению в "терроризме", рассказал об избиениях со стороны сотрудников ФСБ ради неоднократных извинений на камеру.

Источник: Зиза в комментарии "Крым.Реалии"

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Прямая речь Зизы: "Наверное, удивлю вас, но видео с моим "извинением", как минимум, пять. Первое попало в СМИ, второе – в материалах дела, еще несколько были забракованы.

Снимают их непосредственно работники ФСБ. Сначала спокойно просят сказать на камеру все, что им нужно. Потом, когда отказываешься, начинают угрожать, убеждать".

Детали: По словам Зизы, ФСБ очень нужны эти записи как минимум для запугивания населения и имитации согласия с Кремлем.

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Политзаключенный отмечает, что они уже не брезгуют никакими мерами: избиениям и пыткам подвергается почти каждый политзаключенный.

Прямая речь Зизы: "Относительно моей ситуации, они сначала заставили меня записать одно видео, которое отправили на проверку какому-то своему начальнику. Потом – другое, когда тот ответил, что как-то я не очень искренне каюсь.

Я намеренно не показывал никаких эмоций, поэтому меня опять били. Актер я не очень хороший, а еще текст постоянно изменялся. То мне нужно было извиниться перед российской армией, потом – перед Путиным".

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Темы: политзаключенныеКрымоккупацияФСБ
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