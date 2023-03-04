Новый выпуск УП.Чат: Лукашенко и Китай, Молдова и Приднестровье

В новом выпуске программы "УП.Чат" редакция УП и главный редактор "Европейской правды" обсуждают события международной политики.

Источник: Украинская правда

Детали: Среди главных тем – как Россия раскачивает ситуацию в Молдове и создает провокации вокруг Приднестровья, а также встреча белорусского диктатора Лукашенко с китайским лидером Си Цзиньпином.

Участники: главный редактор УП Севгиль Мусаева, заместитель главного редактора Евгений Будерацкий, журналист УП Роман Романюк и главный редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко.