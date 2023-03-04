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Новый выпуск УП.Чат: Лукашенко и Китай, Молдова и Приднестровье

"Украинская правда"Суббота, 4 марта 2023, 15:12
Новый выпуск УП.Чат: Лукашенко и Китай, Молдова и Приднестровье

В новом выпуске программы "УП.Чат" редакция УП и главный редактор "Европейской правды" обсуждают события международной политики.

Источник: Украинская правда

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Детали: Среди главных тем – как Россия раскачивает ситуацию в Молдове и создает провокации вокруг Приднестровья, а также встреча белорусского диктатора Лукашенко с китайским лидером Си Цзиньпином.

Участники: главный редактор УП Севгиль Мусаева, заместитель главного редактора Евгений Будерацкий, журналист УП Роман Романюк и главный редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко.

Темы: медиа
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