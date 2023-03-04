Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новый выпуск УП.Чат: Лукашенко и Китай, Молдова и Приднестровье

"Украинская правда"Суббота, 4 марта 2023, 16:12

В новом выпуске программы "УП.Чат" редакция УП и главный редактор "Европейской правды" обсуждают события международной политики.

Источник: Украинская правда

Детали: Среди главных тем – как Россия раскачивает ситуацию в Молдове и создает провокации вокруг Приднестровья, а также встреча белорусского диктатора Лукашенко с китайским лидером Си Цзиньпином.

Участники: главный редактор УП Севгиль Мусаева, заместитель главного редактора Евгений Будерацкий, журналист УП Роман Романюк и главный редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: медиа
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский осуществил ряд увольнений в высшем руководстве СБУ

дополненоСБУ задержала заместителя главы Одесской ОВА

Россия за сутки нанесла 130 ударов по позициям Сил обороны под Бахмутом

видео"Люди лежали на дороге и медленно умирали": объявлены подозрения за расстрел колонны в Ирпене

Россияне расстреляли украинского военного после слов "Слава Украине"

В Беларуси Тихановской дали 15 лет колонии

Все новости...
медиа
УП.Чат: Декларации депутатов, судьба Кирилла Тимошенко и дома Павла Халимона
Журналистка Мирослава Гонгадзе получит премию за этику Inamori Ethics Prize 2023
Сколько стоят телемарафоны "Единые новости" и "FreeДом" и программы на "Дом"
Последние новости
20:11
В НАТО отработают реагирование на кризисные ситуации
19:52
В Twitter произошел сбой
19:51
Россия заключила с Ираном тайное соглашение о возвращении обогащенного урана - СМИ
19:37
Зеленский осуществил ряд увольнений в высшем руководстве СБУ
19:31
дополненоСБУ задержала заместителя главы Одесской ОВА
19:17
Министры обороны стран ЕС заслушают Резникова и обсудят предоставление Украине боеприпасов
19:11
Россия за сутки нанесла 130 ударов по позициям Сил обороны под Бахмутом
19:11
фотоНа Николаевщине на минах подорвались 4 человека: есть погибший и раненые
19:07
Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП Украины в этом году до 1%
18:53
В Совете Европы призвали создать механизм для возвращения вывезенных в Россию украинских детей
Все новости...