Кабмин утвердил Государственную антикоррупционную программу

Кабинет министров утвердил Государственную антикоррупционную программу, содержащую меры, направленные на повышение эффективности системы предотвращения коррупции.

Источник: премьер Денис Шмыгаль в Telegram

Дословно: "Делаем еще один шаг к построению современной и эффективной антикоррупционной инфраструктуры.

Сегодня правительство утвердило Государственную антикоррупционную программу, которая является ключевым инструментом реализации Антикоррупционной стратегии 2021-2025. Программа содержит меры, направленные на повышение эффективности системы предотвращения коррупции в различных сферах общественной жизни, формирование негативного отношения к коррупции в обществе и обеспечение неотвратимой ответственности за коррупцию".

Детали: Шмыгаль отметил, что такой важный документ "должен оставаться живым, открытым для предложений и дополнений", поэтому правительство будет работать в этом вопросе с парламентом, а также с другими стейкхолдерами и руководителями антикоррупционных органов.

Премьер добавил, что Кабмин на ближайшем заседании утвердит директора НАБУ, после того как предложения по трем финалистам на эту должность подала в правительство комиссия.