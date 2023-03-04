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Россияне обстреляли Херсонскую область: погиб мужчина

Катерина ТищенкоСуббота, 4 марта 2023, 18:07
село Львове, скриншот deepstatemap

В результате обстрела россиянами села Львове Тягинской территориальной общины на Херсонщине погиб местный житель.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "Сегодня в полдень российская армия обстреляла село Львове Тягинской тергромады, - есть погибший.

Во время обстрела осколочное ранение грудной клетки получил 57-летний мужчина. Он погиб в собственном доме".

Детали: В результате обстрела в селе повреждены еще несколько домов мирных жителей и Дом культуры.

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Темы: Херсонская областьвойна
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