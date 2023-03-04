Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли Херсонскую область: погиб мужчина

Катерина ТищенкоСуббота, 4 марта 2023, 17:07
Россияне обстреляли Херсонскую область: погиб мужчина
село Львове, скриншот deepstatemap

В результате обстрела россиянами села Львове Тягинской территориальной общины на Херсонщине погиб местный житель.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "Сегодня в полдень российская армия обстреляла село Львове Тягинской тергромады, - есть погибший.

Реклама:

Во время обстрела осколочное ранение грудной клетки получил 57-летний мужчина. Он погиб в собственном доме".

Детали: В результате обстрела в селе повреждены еще несколько домов мирных жителей и Дом культуры.

Темы: Херсонская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и 116 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
Последние новости
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
Все новости...
Реклама: