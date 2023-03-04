Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тактика россиян становится все более террористической из-за отсутствия успеха – Минобороны

Катерина ТищенкоСуббота, 4 марта 2023, 23:18
Александр Павлюк, фото из его Facebook

В Минобороны заявляют, что из-за отсутствия успеха на фронте россияне в отчаянии, и их тактика становится все более террористической.

Источник: первый замминистра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Россияне в отчаянии, из-за отсутствия успеха на фронте их тактика становится все более террористической, они обстреливают регионы, убивают гражданское население, уничтожают инфраструктуру".

Детали: Павлюк отметил, что силы обороны Украины постоянно возвращают контроль над украинскими городами, селами и поселками.

Он добавил, что с возвращением украинского флага на деоккупированные территории жизнь там восстанавливается, и этот процесс является одним из самых сложных вызовов, которые преодолевают в Украине.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаРосcиятерроризмМинобороны
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский: Бахмут дает один из самых больших результатов за всю войну

"Мы найдем убийц": Зеленский отреагировал на видео с расстрелом военного

Зеленский осуществил ряд увольнений в высшем руководстве СБУ

дополненоСБУ задержала заместителя главы Одесской ОВА

Россия за сутки нанесла 130 ударов по позициям Сил обороны под Бахмутом

видео"Люди лежали на дороге и медленно умирали": объявлены подозрения за расстрел колонны в Ирпене

Все новости...
война
Россияне использовали против Украины новые планирующие бомбы весом 1,5 тонны – СМИ
Массового отвода войск из Бахмута не происходит – Восточная группировка
Зарегистрирован 171 случай сексуального насилия со стороны военных РФ – Зеленская
Последние новости
03:09
РФ хочет захватить Бахмут, чтобы показать хоть какие-то достижения на поле боя – Госдеп США
02:28
С приходом Маска Twitter почти не защищает пользователей от российской пропаганды – СМИ
01:41
Нефтегазовые доходы РФ в этом году упали почти вдвое – российское правительство
01:02
Чехия хочет выкупить у Швейцарии Leopard 2
00:51
Обстрелы Сумщины: россияне наносили удары по 5 громадам
00:23
"Слуга народа" будет инициировать присвоение расстрелянному военному звания Героя Украины
23:56
видеоПограничники показали, как уничтожили штурмовиков "Вагнера" в Бахмуте
23:37
В парламенте Швейцарии отклонили одно из предложений разрешить реэкспорт оружия в Украину
23:21
Украина непублично просит США предоставить кассетные боеприпасы для сброса с дронов
23:04
Зеленский: Бахмут дает один из самых больших результатов за всю войну
Все новости...