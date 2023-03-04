Тактика россиян становится все более террористической из-за отсутствия успеха – Минобороны

Александр Павлюк, фото из его Facebook

В Минобороны заявляют, что из-за отсутствия успеха на фронте россияне в отчаянии, и их тактика становится все более террористической.

Источник: первый замминистра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Россияне в отчаянии, из-за отсутствия успеха на фронте их тактика становится все более террористической, они обстреливают регионы, убивают гражданское население, уничтожают инфраструктуру".

Детали: Павлюк отметил, что силы обороны Украины постоянно возвращают контроль над украинскими городами, селами и поселками.

Он добавил, что с возвращением украинского флага на деоккупированные территории жизнь там восстанавливается, и этот процесс является одним из самых сложных вызовов, которые преодолевают в Украине.