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Тактика россиян становится все более террористической из-за отсутствия успеха – Минобороны

Катерина ТищенкоСуббота, 4 марта 2023, 22:18
Тактика россиян становится все более террористической из-за отсутствия успеха – Минобороны
Александр Павлюк, фото из его Facebook

В Минобороны заявляют, что из-за отсутствия успеха на фронте россияне в отчаянии, и их тактика становится все более террористической.

Источник: первый замминистра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Россияне в отчаянии, из-за отсутствия успеха на фронте их тактика становится все более террористической, они обстреливают регионы, убивают гражданское население, уничтожают инфраструктуру".

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Детали: Павлюк отметил, что силы обороны Украины постоянно возвращают контроль над украинскими городами, селами и поселками.

Он добавил, что с возвращением украинского флага на деоккупированные территории жизнь там восстанавливается, и этот процесс является одним из самых сложных вызовов, которые преодолевают в Украине.

Темы: войнаРосcиятерроризмМинобороны
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