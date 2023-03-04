В Киеве залповые снегопады и гроза – КГГА
Суббота, 4 марта 2023, 22:44
В Киеве в субботу вечером наблюдаются залповые снегопады со значительным усилением ветра, грозой и уменьшением видимости.
Источник: КГГА, корреспонденты УП
Реклама:
Детали: На улицах работают 94 единицы техники КК "Киевавтодор".
Дорожники обрабатывают автодороги противогололедными средствами.
Кроме того, Украинский гидрометцентр предупреждает, что ночью и утром 5 марта в столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.
ВИДЕО ДНЯ
Как сообщают корреспонденты УП, в Киеве был слышен громкий звук и вспышки – вероятно, это были гром и молния. При этом наблюдаются снегопады и сильный ветер.