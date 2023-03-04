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В Киеве залповые снегопады и гроза – КГГА

Катерина ТищенкоСуббота, 4 марта 2023, 22:44
В Киеве залповые снегопады и гроза – КГГА
снегопад в Киеве 4 марта, скриншот видео со страницы Алексея Билошицкого в Facebook

В Киеве в субботу вечером наблюдаются залповые снегопады со значительным усилением ветра, грозой и уменьшением видимости.

Источник: КГГА, корреспонденты УП

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Детали: На улицах работают 94 единицы техники КК "Киевавтодор".

Дорожники обрабатывают автодороги противогололедными средствами.

Кроме того, Украинский гидрометцентр предупреждает, что ночью и утром 5 марта в столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщают корреспонденты УП, в Киеве был слышен громкий звук и вспышки – вероятно, это были гром и молния. При этом наблюдаются снегопады и сильный ветер.

Темы: Киевпогода
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