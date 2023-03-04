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Россияне ударили по Сумщине из минометов и артиллерии, 117 прилетов

Ольга ГлущенкоСуббота, 4 марта 2023, 23:22
Россияне ударили по Сумщине из минометов и артиллерии, 117 прилетов
фото иллюстративное: getty images

В течение прошлого дня россияне совершили обстрелы из минометов и артиллерии 7 территориальных общин Сумской области, зафиксировано 117 прилетов.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Под обстрелами оказались территории Белопольской, Эсманской, Шалыгинской, Новослободской, Зноб-Новгородской, Миропольской, Юнаковской громад.

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По Белопольской общине в 8:55 россияне били из минометов -12 мин и артиллерии (САУ) - 5 снарядов в направлении с. Искрисковщина. В результате обстрела повторно поврежден дом культуры и ЛЭП.

В 11.56 был артиллерийский обстрел (САУ 152 мм) - 5 снарядов. А в 16.30 - 5 прилетов из миномета.

В Шалыгинской громаде в 11:15 зафиксировано 3 прилета, вероятно, из миномета 120 мм. Также после 11.00 наблюдалось 20 прилетов, вероятно, из САУ. Продолжился обстрел громады после 12.00 - 3 прилета, предварительно из миномета 120 мм. Также был минометный обстрел в 17:50 - 10 прилетов.

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По Эсманской громаде враг бил из миномета - 31 прилет за день.

Новослободская громада: 12.05 осуществлен обстрел громады из миномета - 4 прилета.

В Зноб-Новгородской громаде в 12:50 россияне били из миномета по окраине с. Нововасильевка - 8 прилетов. В результате обстрела повреждена ЛЭП.

В Миропольской громаде в 15.00 зафиксировано 6 прилетов (ориентировочно миномет 120 мм).

По Юнаковской громаде в 19.05 был обстрел из САУ, 5 прилетов.

Темы: Сумская областьобстрел
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