Двое украинских пилотов тестируются на американской военной базе – СМИ

Двое украинских пилотов сейчас находятся в Соединенных Штатах для оценки их возможностей научиться управлять штурмовыми самолетами, в том числе истребителями F-16, для этого они будут тренироваться на симуляторах.

Источник: NBC со ссылкой на двух конгрессменов и высокопоставленного американского чиновника

Детали: По словам чиновников, навыки украинцев оцениваются на симуляторах на американской военной базе в Тусоне, штат Аризона, и вскоре к ним может присоединиться больше их коллег-пилотов.

Издание отмечает, что власти США одобрили приезд еще до 10 украинских пилотов для получения такой же оценки уже в этом месяце.

Прибытие первых двух пилотов знаменует собой первый случай, когда украинские пилоты поехали в США, чтобы их навыки оценили американские военные инструкторы. По словам чиновников, это мероприятие имеет двойную цель: улучшить навыки пилотов и оценить, сколько времени может занять надлежащая программа подготовки.

"Программа заключается в оценке их способностей как пилотов, чтобы мы могли лучше посоветовать им, как использовать возможности, которые они имеют и которые мы им предоставили", - сказал представитель администрации.

Двое представителей администрации подчеркнули, что это не учебная программа, и сказали, что украинцы не будут управлять ни одним самолетом во время пребывания в США.

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Также они заявили, что пилоты будут использовать симулятор, который может имитировать управление различными типами самолетов, и подчеркнули, что нет никаких обновлений относительно решения США о предоставлении Украине истребителей F-16, кроме того, что высокопоставленный чиновник Пентагона заявил в Конгрессе на прошлой неделе.

Колин Кал заявил Комитету по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса, что США не принимали решение о предоставлении Украине истребителей F-16, так же как и американские союзники и партнеры не принимали такого решения.