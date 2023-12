Украина завоевала "золото" и "бронзу" в прыжках в высоту на Евро по легкой атлетике в помещении, Ярослава Магучих защитила титул чемпионки.

Источник: "Суспільне спорт"

Детали: Сразу три украинки - Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Екатерина Табашник - выступили в женских прыжках в высоту, две получили медали.

Украина отправилась на Евро в женских прыжках в высоту в максимальном составе из трех спортсменок.

Для Екатерины Табашник это был первый в карьере Евро в помещении.

В финале Магучих боролась с Веерман за "золото": в первой же попытке взяла планку 1.98 метра. Нидерландка ее не преодолела, поэтому именно украинка стала чемпионкой соревнований.

Магучих после победы пыталась взять высоту 2.03 метра - лучший результат сезона в мире, однако ее не взяла. Поэтому, украинка стала чемпионкой Европы с результатом 1.98 метра.

Title defended! ✅



Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 reigns again in the high jump in #Istanbul2023! pic.twitter.com/heRktxbock