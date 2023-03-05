Между Берлином и Варшавой возросло напряжение на фоне критически важных поставок Киеву - Bloomberg

В отношениях Берлина и Варшавы обострилось напряжение на фоне критически важных военных поставок Украине и накануне национальных выборов в Польше.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации издания Bloomberg.

Споры между Варшавой и Берлином относительно ракет, танков и запчастей вышли на новый уровень, пишет издание. Польские лидеры сейчас не упускают возможности раскритиковать Берлин. Недавно обвинения сосредоточились на промедлении с отправкой боевых танков Leopard 2 на фронт, что вызвало угрозу отправки бронетехники немецкого производства без одобрения Берлина.

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После того, как канцлер Олаф Шольц дал зеленый свет на отправку боевых танков, поляки заявили, что более старые модели Leopard 2, которые они обязались отправить, будут малопригодными для использования без запчастей из Германии.

"Основная ответственность лежит на Федеративной Республике Германия, главном производителе этих танков. Мы так долго призывали немецкую сторону присоединиться к танковой коалиции и не только поставлять танки, но и запчасти к ним", - заявил на прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда.

Эти критические заявления звучат за несколько месяцев до выборов в октябре, которые могут стоить националистической партии "Право и Справедливость" власти. Лидер партии Ярослав Качиньский, самый влиятельный политик Польши, начал в прошлом году изображать Германию как главную мишень в своей предвыборной кампании, в том числе выдвинув центральное требование, чтобы Германия выплатила 1,3 триллиона долларов компенсации за ущерб, нанесенный во Вторую мировую войну.

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Теперь же, по словам одного из чиновников, который говорил на условиях анонимности, правительство в Варшаве считает, что Германия больше сосредоточена на конкуренции с Польшей за международное признание, чем на предоставлении Киеву того, что ему нужно.

Немецкие чиновники отвергли обострение тона Варшавы как политический театр накануне выборов. Правительство Шольца убеждено, что напряженность спадет после завершения предвыборной кампании, по словам чиновника, знакомого с соображениями канцлера Германии.

Сама же Германия нанесла ответный удар, указав пальцем на Польшу. На заседании НАТО в Брюсселе немецкий министр обороны Борис Писториус назвал польские танки Leopard 2A4 "ничем, о чем стоит писать, дипломатично говоря".

По его словам, под угрозой оказалась цель собрать два полноценных батальона Leopard 2 вовремя, чтобы ответить на российское весеннее наступление.

Вскоре после этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий доставил первые четыре танка во время своего визита в Киев 24 февраля, в годовщину российского вторжения - даже несмотря на то, что польские власти жалуются на нехватку запчастей к ним.

Германия говорит, что такие жалобы следует адресовать производителям оружия. По словам одного из немецких чиновников, у немецких вооруженных сил больше нет таких запчастей, поскольку на складах не осталось ни одной единицы танков А4. Дуда отметил, что эта проблема тянется еще с 2015 года.

Тем не менее, официальные лица в Берлине утверждают, что, кроме споров по поводу танков и вооружений, другие сферы двусторонних отношений работают более гладко. Один высокопоставленный чиновник указал на прочное сотрудничество по противоракетной системе Patriot, которую Германия передала Польше для усиления противовоздушной обороны.