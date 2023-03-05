Экс-глава Генштаба Британии: После успешного контрнаступления Киева Путина могут вымести из Кремля

Бывший глава Генштаба Великобритании, генерал Ричард Даннатт призвал Запад приложить столько усилий, чтобы война России против Украины была закончена уже в этом году.

Об этом он сказал в эфире Sky News, сообщает "Европейская правда".

"Откровенно говоря, я считаю, что мы сделали недостаточно. Мы должны сделать как можно больше для того, чтобы эта война была завершена в этом году", - сказал Даннат.

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По его мнению, Украина может провести успешное контрнаступление в конце весны - начале лета, "при условии, что это будет хорошо спланировано и доведено до конца, а мы продолжим предоставлять им столько оборудования и боеприпасов, сколько они нуждаются".

Даннат уверен, что в таком случае в этом году есть реальный шанс достичь решающего результата на поле боя.

"Я не один считаю, что несколько решающих ударов, нанесенных в определенных точках на этом очень растянутом фронте по российской армии, вполне могут иметь эффект сломать моральный дух российского солдата и сломать хребет российской армии. Дело в том, что вам не обязательно разбивать армию основательно повсюду на поле боя. Вы просто должны убедить достаточное количество солдат, что они проиграли, и когда они думают, что проиграли, они проиграли", - отметил Даннат.

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Относительно Путина он сказал, что недовольные генералы могут прогнать его из Кремля.

"Я хотел бы думать, что если контрнаступление украинцев будет достаточно хорошо спланировано, поддержано и выполнено, что Путин не будет в состоянии принимать слишком много решений самостоятельно, что если его армия развалится и побежит, то я думаю, что вполне вероятно, что его также выметут из Кремля.

И вы также должны задать вопрос, который все задают: если это не будет Путин и Кремль, то кто же это будет? Ну, честно говоря, я не знаю ответа на этот вопрос. Но я бы сказал, что, по моему мнению, группа людей, группа лидеров, которые больше всего недовольны в России на данный момент, - это высший генералитет", - сказал Даннат.