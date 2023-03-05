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Экс-глава Генштаба Британии: После успешного контрнаступления Киева Путина могут вымести из Кремля

"Европейская правда"Воскресенье, 5 марта 2023, 15:48
Экс-глава Генштаба Британии: После успешного контрнаступления Киева Путина могут вымести из Кремля
Владимир Путин, иллюстративное фото AFP via Getty Images

Бывший глава Генштаба Великобритании, генерал Ричард Даннатт призвал Запад приложить столько усилий, чтобы война России против Украины была закончена уже в этом году. 

Об этом он сказал в эфире Sky News, сообщает "Европейская правда".

"Откровенно говоря, я считаю, что мы сделали недостаточно. Мы должны сделать как можно больше для того, чтобы эта война была завершена в этом году", - сказал Даннат.

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По его мнению, Украина может провести успешное контрнаступление в конце весны - начале лета, "при условии, что это будет хорошо спланировано и доведено до конца, а мы продолжим предоставлять им столько оборудования и боеприпасов, сколько они нуждаются".

Даннат уверен, что в таком случае в этом году есть реальный шанс достичь решающего результата на поле боя.

"Я не один считаю, что несколько решающих ударов, нанесенных в определенных точках на этом очень растянутом фронте по российской армии, вполне могут иметь эффект сломать моральный дух российского солдата и сломать хребет российской армии. Дело в том, что вам не обязательно разбивать армию основательно повсюду на поле боя. Вы просто должны убедить достаточное количество солдат, что они проиграли, и когда они думают, что проиграли, они проиграли", - отметил Даннат.

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Относительно Путина он сказал, что недовольные генералы могут прогнать его из Кремля. 

"Я хотел бы думать, что если контрнаступление украинцев будет достаточно хорошо спланировано, поддержано и выполнено, что Путин не будет в состоянии принимать слишком много решений самостоятельно, что если его армия развалится и побежит, то я думаю, что вполне вероятно, что его также выметут из Кремля. 

И вы также должны задать вопрос, который все задают: если это не будет Путин и Кремль, то кто же это будет? Ну, честно говоря, я не знаю ответа на этот вопрос. Но я бы сказал, что, по моему мнению, группа людей, группа лидеров, которые больше всего недовольны в России на данный момент, - это высший генералитет", - сказал Даннат.

Темы: ВеликобританиявойнаПутинРосcия
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