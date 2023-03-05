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На Харьковщине российский снаряд попал в гражданское авто, погибли супруги

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 марта 2023, 17:05
российский снаряд попал в автомобиль на Харьковщине, фото прокуратуры

В воскресенье в селе Бударки на Харьковщине в результате артиллерийского обстрела со стороны россиян погибли муж и жена, в автомобиль которых попал снаряд.

Источник: Харьковская областная прокуратура

 
российский снаряд попал в автомобиль на Харьковщине, фото прокуратуры

Дословно: "По данным следствия, 5 марта 2023 года российские военные совершили артиллерийский обстрел села Бударки Волчанской громады Чугуевского района.

Оккупанты попали в автомобиль, в котором находились супруги. От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте".

Детали: Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Темы: Харьковская областьвойна
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