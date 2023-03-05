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Дуда: Российская война против Украины является неоколониальной

"Европейская правда"Воскресенье, 5 марта 2023, 17:47
Анджей Дуда, фото Getty Images

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что российская агрессия против Украины имеет неоколониальный характер, и Россия намерена эксплуатировать Украину экономически.

Об этом он сказал во время общих дебатов на 5-й Конференции ООН по наименее развитым странам в Катаре, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Дуда заявил, что россияне хотят завоевать и эксплуатировать своих соседей, что является продолжением исторического колониализма. По его словам, Польша также была его жертвой в прошлом.

"Империя похищает людей, в том числе детей, и отправляет их вглубь России. Украинцы утверждают, что россияне похитили более 100 тысяч детей. Если кто-то не повинуется ее воле - империя убивает. Разве это не звучит знакомо? Не случалось ли такого в истории многих стран? Я говорю это открыто, потому что в прошлом Польша была жертвой жестокой политики соседних империй", - добавил президент Польши.

Дуда также заявил, что поддержка жителей наименее развитых стран должна оставаться одним из приоритетов Европейского Союза. Он отметил, что эти страны также сильно пострадали в результате нападения России на Украину, в том числе из-за роста цен на продукты питания.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в Катаре в воскресенье, что Анкара прилагает все усилия для продолжения действия "зернового соглашения" по транспортировке украинской сельхозпродукции через Черное море.

Бизнес-сообщество Украины выступило с совместным призывом к сторонам-гарантам Черноморской зерновой инициативы способствовать ее стабильной работе, продолжению и расширению.

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Темы: ПольшавойнаРосcия
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