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Войска РФ наступают на пяти направлениях, на двух обороняются – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 марта 2023, 18:09
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Российские войска ведут наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, в то же время на Запорожском и Херсонском обороняются, на отдельных участках пытаются создать условия для перехода в наступление.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: Российская Федерация основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Враг и в дальнейшем нарушает нормы международного гуманитарного права, продолжает наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения, пытается уничтожить критическую инфраструктуру нашей страны.

В течение текущих суток противник нанес 23 авиационных и 4 ракетных удара. Осуществил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза ракетных ударов врага остается высоковероятной по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник удерживает свои подразделения вблизи государственной границы Украины и продолжает инженерное оборудование позиций. Формирование наступательных группировок не обнаружено.

В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка и Тимоновичи Черниговской области; Студенок, Строительное, Волковка, Атинское, Искрисковщина, Волфино и Садки - Сумской и Бударки, Ветеринарное, Стрелечье, Красное, Терновая и Двуречанское на Харьковщине.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Песчаное Харьковской области; Белогоровка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области и Терны, Спирное и Роздоловка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Не прекращает штурмов Бахмута и окружающих населенных пунктов. Осуществил артиллерийские и минометные обстрелы в районах населенных пунктов Железнянское, Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Широкая Балка, Дружба, Григорьевка, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Победа и Марьинка Донецкой области. Обстрелам подверглись 18 населенных пунктов, в частности, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Осуществил артиллерийские обстрелы более 35 районов населенных пунктов. Среди них - Новоселка, Времовка Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйполе, Каменское Запорожской области, а также Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка Херсонской области и город Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения и повреждения гражданской инфраструктуры.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления противника.

Темы: ГенштабвойнаВооруженные силы
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