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Зеленский: Мир достаточно силен, чтобы наказать Россию за войну, мы дадим смелость

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 марта 2023, 19:30
Зеленский: Мир достаточно силен, чтобы наказать Россию за войну, мы дадим смелость
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский убежден, что мир достаточно силен, чтобы наказать Россию за войну против Украины.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Мир достаточно силен, чтобы наказать Россию за войну. И мы дадим миру достаточную смелость и достаточный инструментарий, чтобы наказание произошло. Каждую неделю добавляется уверенности в этом.

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И я благодарю всех наших партнеров, которые помогают строить сеть юридического взаимодействия, чтобы соответствующие приговоры все же прозвучали и были реализованы".

Детали: Зеленский отметил, что должны быть наказаны все российские убийцы, каждый организатор агрессии, все, кто каким-либо образом обеспечивает войну против Украины и террор против населения.

"И это не просто какая-то мечта о справедливости. Это работа, которая уже ведется. Это договоренности, которых мы уже достигаем. Это институты, которые уже работают и будут работать еще активнее ради восстановления справедливости. Ради наказания виновных в агрессии", - подчеркнул он.

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Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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