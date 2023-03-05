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Зеленский: Мир достаточно силен, чтобы наказать Россию за войну, мы дадим смелость

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 марта 2023, 20:30
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский убежден, что мир достаточно силен, чтобы наказать Россию за войну против Украины.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Мир достаточно силен, чтобы наказать Россию за войну. И мы дадим миру достаточную смелость и достаточный инструментарий, чтобы наказание произошло. Каждую неделю добавляется уверенности в этом.

И я благодарю всех наших партнеров, которые помогают строить сеть юридического взаимодействия, чтобы соответствующие приговоры все же прозвучали и были реализованы".

Детали: Зеленский отметил, что должны быть наказаны все российские убийцы, каждый организатор агрессии, все, кто каким-либо образом обеспечивает войну против Украины и террор против населения.

"И это не просто какая-то мечта о справедливости. Это работа, которая уже ведется. Это договоренности, которых мы уже достигаем. Это институты, которые уже работают и будут работать еще активнее ради восстановления справедливости. Ради наказания виновных в агрессии", - подчеркнул он.

Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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